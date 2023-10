Bayern begrüßt Plan für Verschärfung der Grenzkontrollen

München: Die bayerische Staatsregierung begrüßt die Entscheidung von Bundesinnenministerin Faeser, an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz strengere Kontrollen einzuführen. Innenminister Herrmann sprach von einem überfälligen Schritt, nachdem sich die Lage in den vergangenen Wochen und Monaten weiter verschärft habe. Herrmann verwies darauf, dass sich Migranten durch eine Flucht oft in große Gefahr begeben. Außerdem seien Grenzkontrollen ein wichtiges Signal, es den Schleusern so schwer wie möglich zu machen. Der bayerische Innenminister äußerte die Hoffnung, dass Berlin nun auch deutlich mehr Bundespolizisten zur Verfügung stellt. Zuvor hatte Faeser mitgeteilt, sie habe stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der EU angemeldet. Laut ihrem Ministerium sind in den vergangenen neun Monaten rund 98.000 unerlaubte Einreisen registriert worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 19:45 Uhr