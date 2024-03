Bayern begeht Internationalen Tag gegen Rassismus

München: In Bayern wird es heute - zum Internationalen Tag gegen Rassismus - viele Kundgebungen und Veranstaltungen geben. Jeweils am späten Nachmittag - zum Beispiel in München, Augsburg, Regensburg, Landshut, Nürnberg und Schweinfurt. Ein "Lichtermeer für Demokratie" mit Kerzen und Handy-Taschenlampen soll heute Abend ab 19 Uhr auf dem Marktplatz von Hofheim im Landkreis Haßberge entstehen. Darüber hinaus laufen in vielen Städten derzeit die Internationalen Wochen gegen Rassismus - mit einem umfangreichen Programm an Vorträgen und Workshops. Der Internationale Tag gegen Rassismus wird jährlich am 21. März begangen und war 1966 von den Vereinten Nationen ausgerufen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 09:00 Uhr