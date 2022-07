Bayern beantragt Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke

UN-Sicherheitsrat gedenkt Abe mit Schweigeminute

New York: Nach dem Mordanschlag auf Shinzo Abe hat der UN-Sicherheitsrat den ehemaligen japanischen Regierungschef mit einer Schweigeminute geehrt. Dazu erhoben sich die Vertreter der 15 Mitgliedsländer zu Beginn der aktuellen Sitzung. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Guterres seine tiefe Trauer ausgedrückt und den Anschlag als "entsetzlich" bezeichnet. Bundeskanzler Scholz erklärte, das tödliche Attentat mache ihn fassungslos. US-Präsident Biden nannte den Mord an Abe eine Tragödie. In den Vereinigten Staaten wurden die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Abe war während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara aus unmittelbarer Nähe von hinten von zwei Kugeln getroffen worden. Er starb in einer Klinik. Der mutmaßliche Täter, ein arbeitsloser Ex-Soldat, ist geständig.

