Bayern-Basketballer verlieren Playoff-Auftakt

Zum Sport: Bayern München hat sein Auftaktspiel in den Playoffs der Basketball-Bundesliga verloren. Die Mannschaft unterlag am Abend in der Viertelfinal-Serie daheim Ludwigsburg nach Verlängerung mit 98:102. Dabei gaben die Bayern eine 14-Punkte-Führung aus der Hand. Einen Fehlstart legte auch Titelverteidiger Ulm hin. Die Ulmer mussten sich Würzburg mit 65:78 geschlagen geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2024 07:30 Uhr