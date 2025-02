Bayern-Basketballer verlieren in der Euroleague gegen Paris

Paris: Die Basketballer des FC Bayern München sind mit einer Niederlage in die letzten Gruppenspiele der Euroleague gestartet. Der deutsche Basketball-Meister verlor mit 88 zu 93 gegen Paris. Durch die Niederlage ist der sechste Platz, der zum direkten Einzug in die Playoffs berechtigt, wieder in Gefahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2025 06:00 Uhr