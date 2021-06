Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Basketballer des FC Bayern haben das erste Final-Spiel um die Deutsche Meisterschaft verloren. Gegen Alba Berlin gab es ein 86:89. Die nächste Partie in der Best-of-Five-Serie findet heute Abend wieder in Berlin statt. Am Wochenende geht es dann in München weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 23:00 Uhr