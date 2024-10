Bayern-Basketballer verlieren bei Titelverteidiger Athen

Athen: Die Basketballer des FC Bayern haben in der Euroleague eine Niederlage kassiert. Beim Titelverteidiger Panathinaikos Athen verloren die Münchner deutlich mit 75:94. In der Deutschen Eishockey Liga hat Nürnberg sein viertes Spiel in Folge verloren. Gegen Iserlohn hieß es 0:4.

