Bayern-Basketballer unterliegen Mailand 81:83

Konservative lassen maximal drei Kandidaten für Truss-Nachfolge zu

London: Nach der Rücktrittsankündigung von Premierministerin Truss will die konservative Partei in Großbritannien innerhalb einer Woche eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger bestimmen. Antreten können maximal drei Bewerber, da jeder von mindestens 100 Abgeordneten unterstützt werden muss und nur 357 Konservative im Parlament sitzen. Bei mehreren Kandidaten sollen die Parteimitglieder bis Ende des Monats online abstimmen. Als möglicher Anwärter gilt auch der frühere Premierminister Johnson. Truss hat ihr Amt gestern nach nur sechs Wochen aufgegeben. Ihre Steuersenkungspläne hatten zu Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt und wurden wenig später wieder zurückgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2022 01:00 Uhr