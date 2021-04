Bayern-Basketballer schlagen Barcelona und kommen auf den fünften Tabellenplatz

Nachrichtenarchiv - 10.04.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Barcelona: Nach dem historischen Einzug in die K.o.-Phase der Euroleague haben die Basketballer des FC Bayern München auch das letzte Hauptrundenspiel im höchsten europäischen Wettbewerb gewonnen. Sie setzten sich überraschend mit 82:72 gegen den Spitzenreiter FC Barcelona durch. Bereits das Hinspiel hatte der Bundesligist mit 90:77 für sich entschieden. In der Abschlusstabelle landen die Bayern auf Rang fünf und treffen in ihrer Viertelfinalserie ab dem 20. April auf den italienischen Top-Club Olimpia Mailand. Die Runde der letzten Acht wird im Best-of-Five-Modus ausgetragen, die Italiener haben als viertbestes Team der Hauptrunde Heimrecht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2021 01:00 Uhr