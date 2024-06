Bayern-Basketballer liegen im Kampf um den Titel gegen Alba Berlin 2:1 in Führung

Berlin: Bayern München ist nur noch einen Sieg vom Titelgewinn in der Basketball-Bundesliga entfernt. Die Münchner gewannen am Abend gegen den Erzrivalen Alba Berlin mit 67:63 und sind damit in der Best-of-Five-Serie mit 2:1 in Führung. Die Chance auf den Sieg gibt es morgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 06:00 Uhr