Bayern-Basketballer gleichen in Euroleague aus

22.04.2022 10:00 Uhr

Barcelona: Überraschender Sieg der Basketballer des FC Bayern in der Euroleague: Die Münchner setzten sich im zweiten Spiel der Viertelfinal-Playoffs mit 90:75 bei Topfavorit FC Barcelona durch. Damit konnten die Bayern in der Best-of-Five-Serie zum 1:1 ausgleichen. Gelingen zwei weitere Siege gegen die Katalanen, könnte der Bundesligist als erster deutscher Club ins Final Four in Belgrad einziehen.

