Bayern-Basketballer gewinnen Euroleague-Spiel gegen Baskonia

Kurzmeldung ein/ausklappen Cate Blanchet und Steven Spielberg holen Golden Globe

Los Angeles: In den USA ist in der vergangenen Nacht der renommierte Filmpreis Golden Globe in zahlreichen Kategorien vergeben worden. Als bester Regisseur wurde Steven Spielberg für seinen autobiografischen Film "The Fabelmans" ausgezeichnet. In der Kategorie Filmdrama wurde Cate Blanchet als beste Darstellerin ausgezeichnet, für ihre Leistung in "Tàr" von Todd Field. Als bester Darsteller erhielt Austin Butler den Preis für seine Hauptrolle in Baz Luhrmanns "Elvis". Insgesamt wurden die Globe-Trophäen vom Verband der Auslandspresse in 27 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2023 06:00 Uhr