Bayern-Basketballer gewinnen Euroleague-Duell mit Alba Berlin

29.01.2022 08:00 Uhr

München: Die Basketballer von Bayern München haben ihren Aufwärtstrend in der Euroleague auch gegen Alba Berlin fortgesetzt. Die Bayern gewannen am Abend das deutsche Duell mit 62:56. Mit einer Bilanz von elf Siegen und elf Niederlagen belegen die Männer aus München aktuell Platz acht, der am Ende zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 08:00 Uhr