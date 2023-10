Bayern-AfD macht Ebner-Steiner zur Fraktionschefin

München: Die Landtagsabgeordnete Ebner-Steiner führt künftig die AfD-Fraktion an. Die Niederbayerin erhielt bei der konstituierenden Fraktionssitzung 27 Stimmen. Vier AfD-Abgeordnete stimmten demnach gegen sie, es gab eine Enthaltung. Gegenkandidaten hatte Ebner-Steiner nicht. Sie kündigte nach den fraktionsinternen Querelen in der vergangenen Wahlperiode ein geeintes Auftreten an. - Derweil bleibt der Vorsitzende der SPD-Fraktion, von Brunn, trotz der herben Verluste für seine Partei bei der jüngsten Wahl im Amt. Bei einer Klausur stimmten 12 SPD-Abgeordnete für ihn, vier gegen ihn. Außerdem gab es eine Enthaltung.

