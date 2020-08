Bayern: 836 Millionen Euro für Polizeigebäude nötig

Nachrichtenarchiv - 15.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern sind viele Polizeigebäude sanierungsbedürftig. Die Staatsregieung schätzt den den Investitionsbedarf auf fast 840 Millionen Euro. Das geht aus einer Anfrage der Grünen im Landtag hervor. Allein der Neubau der Polizeidienststelle in Nürnberg soll an die 90 Millionen Euro kosten. Für die Zentralisierung der Dienststellen in Passau werden fast 70 Millionen veranschlagt. Aus Sicht der Grünen fehlen im Landeshaushalt dafür aber die Mittel. Landtagsvizepräsident Rinderspacher von der SPD sagte, die bisher veranschlagten Haushaltsmittel von knapp 82 Millionen Euro würden nicht ausreichen, um Brandschutz, Barrierefreiheit oder Fassadensanierung seriös zu finanzieren. Er spricht von einer versteckten Staatsverschuldung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2020 09:00 Uhr