Bayern-2-Podcast gewinnt Deutschen Radiopreis

München: Der Bayern-2-Podcast "radioWissen: Paula sucht "Paula - Vergessene Heldin im Hitlerputsch" hat den Deutschen Radiopreis gewonnen. Wie die Jury am Abend bekannt gab werden Paula Lochte und Andrea Bräu in der Kategorie "bestes Informationsformat" ausgezeichnet. Die beiden erzählen darin die Geschichte einer Journalistin, die in den 1920ern verdeckt in den Reihen der Nationalsozialisten recherchierte. In der Jurybegründung heißt es: "Durch die geschickte Montage von Originalzitaten, Interviews und Reportageelementen im Sounddesign der 1920er-Jahre wird Geschichte lebendig, so dass eine jüngere Generation ebenso spannende wie beklemmende Einblicke in die Anfänge einer extremistischen Gesellschaft erhält."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 22:00 Uhr