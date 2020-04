Bayerisches Sozialministerium bietet neue Hilfe für Gewaltopfer

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Sozialministerium hat ein neues Hilfsangebot gestartet. Es richtet sich an Menschen, die in der Corona-Krise zu Hause Gewalt erfahren. Auf der neuen Internetseite "bayern-gegen-gewalt.de" können sich Betroffene über Angebote informieren. Unter anderem gibt es jeweils eigene Hilfe-Telefone für Kinder und Jugendliche, Frauen und Männer. Nach den Worten von Sozialministerin Trautner belastet die aktuelle Situation viele Menschen - körperlich und seelisch. Öfter als sonst könne es in Familien und Beziehungen zu Streit oder auch Gewalt kommen. Auf der neuen Internetseite solle deshalb jeder so schnell wie möglich eine geeignete Anlaufstelle finden und Hilfe bekommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 12:45 Uhr