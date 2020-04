Bayerisches Kultusministerium informiert Lehrer über Schulöffnungen

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kultusministerium hat Gymnasiallehrer mit ersten Informationen zu den Teilöffnungen der Schulen am kommenden Montag versorgt. Das bestätigt der Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbands Schwägerl dem BR. Das Ministerium schreibt demnach für jeden Schüler einen Einzeltisch und mindestens vier Quadratmeter Platz vor. Gruppenaufgaben sind verboten. Bei Lehrern oder Schülern die Risikogruppen angehören, sollen die Schulen selbst entscheiden dürfen, ob sie erscheinen müssen. Nordrhein-Westfalen beispielweise geht einen anderen Weg und befreit gefährdete Lehrer pauschal vom Unterricht. Bisher nicht geschriebene Klausuren vor den Abiturprüfungen sollen zudem nicht nachgeholt werden. Fehlende Noten werden so wörtlich: "schülerfreundlich" berechnet, so das Ministerium.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 07:00 Uhr