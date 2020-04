Bayerisches Kabinett will weitere Lockerungen beschließen

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ab nächster Woche sollen öffentliche Gottesdienste und Demonstrationen in Bayern wieder erlaubt sein. Das Kabinett will gerade die angekündigten Lockerungen ab dem 4. Mai formell beschließen. Unter strengen Auflagen sollen dann wieder alle Religionsgemeinschaften Gottesdienste mit Besuchern anbieten können. Geplant sind beispielsweise Mindestabstände zwischen den Kirchgängern und Personenobergrenzen. Darüber hinaus zieht die bayerische Staatsregierung auch ein erstes Fazit der seit gestern geltenden Maskenpflicht sowie des gestarteten Schulunterrichts für Abschlussklassen. Auch die gestern Abend angekündigte Öffnung großer Geschäfte in Bayern wird thematisiert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.04.2020 12:45 Uhr