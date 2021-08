Bayerisches Kabinett will neue Corona-Regeln beschließen

Tennis-US-Open: Fünf Deutsche stehen in der nächsten Runde

New York: Erfolgreicher Start für die deutschen Tennis-Profis in die US Open: Der Augsburger Philipp Kohlschreiber hat die erste Runde in New York ebenso überstanden wie Peter Gojowczyk aus München und Dominik Koepfer. Bei den Frauen sind Angelique Kerber und Andrea Petkovic in die nächste Runde eingezogen. Olympia-Sieger Alexander Zverev greift dann heute Abend ein.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 31.08.2021 06:00 Uhr