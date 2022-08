Bayerisches Kabinett will Maßnahmenpaket zum Energiesparen beschließen

Nachrichtenarchiv - 02.08.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts einer drohenden Versorgungsknappheit will das Bayerische Kabinett am Vormittag ein Maßnahmenpaket zum Energiesparen in der gesamten Staatsverwaltung beschließen. Darin enthalten sind sowohl schnell umsetzbare Maßnahmen, wie weniger Warmwasserverbrauch, aber auch längerfristige Pläne, wie energetische Sanierungen. In den Behörden der Landeshauptstadt soll es dann nur noch eine maximale Raumtemperatur von 19 Grad haben dürfen. Es ist das erklärte Ziel der Staatsregierung, schon bis kommendes Jahr in sämtlichen Ministerin klimaneutral zu arbeiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2022 09:45 Uhr