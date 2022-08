Bayerisches Kabinett will Maßnahmenpaket zum Energiesparen beschließen

US-Regierung meldet Tötung von Al-Kaida-Chef al-Sawahiri

Washington: Der Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida, al-Sawahiri, ist bei einem Drohnenangriff der USA in Afghanistan getötet worden. US-Präsident Biden sagte, der Terroristenführer lebe nicht mehr. Das sei ein klares Signal an alle Feinde der USA. Den Angaben zufolge hat es bei der gezielten Attacke in Kabul am Wochenende keine weiteren Opfer gegeben. Die in Afghanistan regierenden Taliban bestätigten den Drohnenangriff auf ein Wohnhaus in Kabul, machten aber keine Angaben zu Opfern. Al-Sawahiri galt als rechte Hand des früheren Al-Kaida-Chefs bin Laden. Beide sollen die Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA geplant haben. Nach bin Ladens Tötung durch eine US-Spezialeinheit in Pakistan hatte al-Sawahiri 2011 die Führung des Terrornetzwerks übernommen. Sein Aufenthaltsort war jahrelang nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2022 07:00 Uhr