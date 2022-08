Bayerisches Kabinett will Maßnahmen zum Energiesparen vorstellen

Taliban verurteilen Tötung von Al-Kaida-Chef El-Sawahiri

Neu Delhi: Die Taliban haben die Tötung des Chefs der Terrororganisation Al-Kaida, al-Sawahiri, bei einem US-Drohnenangriffs verurteilt. Ein Sprecher erklärte, dies sei, so wörtlich, eine Verletzung internationaler Prinzipien. US-Präsident Biden hatte in der Nacht bekanntgegeben, dass das Militär den Anführer von Al-Kaida in Kabul mit einem Präzisionsschlag am Sonntag getötet habe. Die Attacke sei über Monate hinweg vorbereitet worden. Al-Sawahiri war der Nachfolger von Osama bin Laden, der als Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA gilt. Bin Laden war 2011 in Pakistan von einer US-Spezialeinheit getötet worden.

