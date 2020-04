Bayerisches Kabinett will Gottesdienstverbot aufheben

"Anno 1800" ist bestes deutsches Computerspiel

Berlin: Der Deutsche Computerspielpreis für das "Beste deutsche Spiel" geht an die Aufbausimulation "Anno 1800". Er ist mit 100.000 Euro dotiert. Aufgrund der Coronakrise fand die Preisverleihung gestern Abend nur als digitale Gala im Internet statt. Dabei zeichneten die Juroren "Through the Darkest of Times" als "Bestes Serious Game" aus. In dem rundenbasierten Strategiespiel steuert der Spieler eine Gruppe Widerstandskämpfer in der Zeit des Nationalsozialismus. Veröffentlicht wurde es von der Firma Handy Games aus Giebelstadt bei Würzburg. Der Deutsche Computerspielpreis wurde in insgesamt 15 Kategorien verliehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 07:00 Uhr