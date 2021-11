Bayerisches Kabinett verschärft Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 03.11.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat angesichts der vierten Corona-Welle und der hohen Inzidenz in Bayern von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Insbesondere die Situation in den Krankenhäusern sei wieder besorgniserregend. Man wolle aber nicht, dass andere dringende Behandlungen wegen Corona abgesagt werden müssten. Die Problematik sei vor allem, dass ein Drittel der Menschen in Bayern nicht geimpft sei. Unabhängig davon will Söder vor allem die Drittimpfung massiv voranbringen. Sie sollten jedem ermöglicht werden, dessen Immunisierung sechs Monate zurückliege. In den Schulen wird nach seinen Worten ab nächster Woche wieder für mindestens zwei Wochen die Maskenpflicht gelten. Die sogenannte Krankenhausampel wird angepasst, um den regionalen Zahlen stärker Geltung zu verschaffen. Außerdem werden die Veranstaltungsregeln verschärft, von 3G oder 3G plus auf 2G, die Kontrollen sollen verstärkt werden. Handel, Öffentlicher Personennahverkehr und Hochschulen sollen davon ausgenommen bleiben, hier gilt weiter 3G.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.11.2021 13:15 Uhr