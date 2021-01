Bayerisches Kabinett verlängert Lockdown

US-Präsident Biden unterzeichnet erste Verfügungen

Washington: Der neue US-Präsident Biden hat an seinem ersten Tag im Weißen Haus gleich mehrere Verfügungen unterzeichnet. Zum einen ordnete er im Kampf gegen die Corona-Pandemie für die nächsten 100 Tage eine Maskenpflicht in Regierungsgebäuden und Flugzeugen an. Zum anderen leitete er die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen ein. Biden unterschrieb ein entsprechendes Schriftstück, um den umstrittenen Ausstieg seines Vorgängers Trump rückgängig zu machen. Der 78-Jährige war erst vor wenigen Stunden feierlich als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. In seiner Antrittsrede rief er seine Landsleute zur Einheit auf.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.01.2021 23:45 Uhr