Bayerisches Kabinett tagt vor Eröffnung der Festspiele in Bayreuth

25.07.2023 10:15 Uhr

Bayreuth: Das bayerische Kabinett tagt zur Stunde im Neuen Schloss mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. In der letzten Sitzung vor der Sommerpause ist die Europa-Politik das große Thema. Konkret geht es um das Migrations-Abkommen mit Tunesien. Das nordafrikanische Land bekommt Geld dafür, dass es stärker gegen irreguläre Migration vorgeht. Am Nachmittag sind Ministerpräsident Söder und von der Leyen dann bei der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele in der oberfränkischen Stadt. Als erstes Stück steht in Bayreuth eine Neuproduktion von „Parsifal“ auf dem Programm, inszeniert von US-Regisseur Jay Scheib.

25.07.2023 10:15 Uhr