Bayerisches Kabinett spricht über weitere Corona-Maßnahmen

SPD lehnt Fahrverbot von Motorrädern an Sonn- und Feiertagen ab

Berlin: Die SPD lehnt ein Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen ab. Ihre Verkehrsexpertin, Lühmann, sagte im BR, dies sei unverhältnismäßig und keine Lösung. Besser wäre es aus ihrer Sicht, Motorräder bereits bei der Zulassung strenger auf einen maximalen Geräusch-Grenzwert von etwa 80 Dezibel zu prüfen. Verschärfte Polizeikontrollen sollte es dann aus Sicht der SPD-Politikerin auch auf bestimmten Strecken geben. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist gegen ein Fahrverbot von Motorrädern an Sonn- und Feiertagen. Diese entsprechende Empfehlung vom Bundesrat, so dessen Hauptgeschäftsführer Landsberg in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", sei nicht der richtige Ansatz. Am vergangenen Wochenende hatten in mehreren deutschen Städten tausende Motorradfahrer gegen ein mögliches Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen demonstriert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2020 08:00 Uhr