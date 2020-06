Bayerisches Kabinett lockert Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat eine positive Bilanz der bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen gezogen. Zum heutigen Tag könne man sagen: "Wir stehen stabil in Bayern". Daher sei es jetzt gerechtfertigt, den nächsten Schritt zu gehen, vor allem für die privaten Lebensumstände. Ab morgen können sich demnach bis zu 10 Personen aus verschiedenen Haushalten treffen. Außerdem sollen ab Montag nächster Woche wieder größere Veranstaltungen erlaubt sein, wie Familienfest oder Vereinstreffen. Dabei gilt: 50 Personen in geschlossenen Räumen, bis zu 100 Personen im Freien. Außerdem kündigte Söder an, ab morgen den Katastrophenfall aufzuheben. Aber Maßnahmen wie die Maskenpficht, Abstands-und Hygienregeln gelten weiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.06.2020 13:45 Uhr