Bayerisches Kabinett legt Fahrplan zur stufenweisen Lockerung vor

Grünen-Spitze enzieht Boris Palmer Unterstützung

Tübingen: Der Grünen-Politiker Palmer ist nach umstrittenen Äußerungen parteiintern wieder in die Kritik geraten. Nachdem der Grünen-Vorsitzende Habeck gesagt hatte, seine Geduld mit Palmer sei am Ende, entzog ihm die Parteispitze gestern die Unterstützung. Sollte Palmer im Jahr 2022 erneut zur Wiederwahl als Tübinger Oberbürgermeister antreten, bekäme er dafür keine finanzielle oder logistische Hilfe der Partei. Grünen-Chefin Baerbock sagte, Palmer stelle sich in unschöner Regelmäßigkeit bewusst gegen die Werte der Grünen, häufig indem er Menschen ausgrenze. Palmer hatte mit seinen Äußerungen über die Behandlung von hochbetagten Corona-Patienten eine Welle der Empörung ausgelöst. Wörtlich sagte der 47-jährige: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 08:00 Uhr