Bayerisches Kabinett informiert über Umsetzung von Corona-Beschlüssen

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung will in diesen Minuten darüber informieren, welche der gestern von Bund und Ländern vereinbarten Corona-Regelungen in Bayern Anwendung finden. Mit Spannung wird erwartet, ob der umstrittene 15-Kilometer-Bewegungsradius für Corona-Hotspots umgesetzt wird. Wirtschaftsminister Aiwanger hat die Regelung vorab als Unsinn bezeichnet. Auch die bayerische SPD und die FDP sehen die Regelung kritisch. Auf der anderen Seite stehen die Bürgermeister der Wintersportorte, die über einen Besucheransturm klagen und Einschränkungen befürworten. Auch die Frage, ob die Schulen weiter für alle Schüler geschlossen bleiben, ist umstritten. Ministerpräsident Söder ist gegen eine Öffnung der Schulen, die Freien Wähler können sich Wechselunterricht vorstellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2021 12:00 Uhr