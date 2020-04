Bayerisches Kabinett gibt Lockerungen in Bayern bekannt

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett hat über die geplanten Lockerungen im Freistaat beraten und informiert zur Stunde auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse. Ministerpräsident Söder sagte, man wolle keine Experimente machen, das sei seine Grundphilosophie. Er kündigte eine vorsichtige Exitstrategie in Schritten an. Die grundsätzlichen Ausgangsbeschränkungen sollen bis auf weiteres bestehen bleiben. Allerdings erlaubt Bayern künftig auch Treffen mit einer weiteren Kontaktperson zusätzlich zu den Mitgliedern des eigenen Haushalts. Eine Mundschutzpflicht soll es nicht geben, aber ein Mundschutzgebot im Geschäftsbereich und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Söder sagte, solange es keinen Impfstoff gebe und Zahl der Toten weiter steige, sei absolute Vorsicht geboten. Ab dem 27. April sollen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Schon ab 20. April dürfen Bau- und Gartenmärkte und Gärtnereien wieder öffnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 12:45 Uhr