Bayerisches Kabinett fasst keine neuen Corona-Beschlüsse

Nachrichtenarchiv - 01.02.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett hat sich in seiner heutigen Sitzung wieder mit den steigenden Corona-Infektionszahlen befasst. Die Omikron-Welle führe zu immer neuen Höchstständen, sagte Staatskanzleichef Herrmann. Gleichwohl habe sich die Dynamik verlangsamt. Der Blick auf die Kliniken zeige, dass die Zahl der Einweisungen zwar ansteige, aber die Intensivstationen weniger belastet seien. Immer mehr Patienten würden nicht wegen, sondern mit einer Corona-Erkrankung eingeliefert. Nach wie vor gelte, dass die Impfungen am besten schützten. Es gehe voran, so Herrmann, aber die Zahl der Erstimpfungen stagniere nach wie vor. Hier sei das Ziel, die Immunisierung der Bevölkerung deutlich anzuheben. Knapp 73 Prozent doppelt Geimpfter seien immer noch zu wenig. Schwerpunktmäßig hat das Kabinett heute über die Lage an den Schulen beraten, vor allem über die Frage, wie mit infizierten Schülerinnen und Schülern umzugehen ist. Es habe einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch mit den Schulleitungen gegeben. Beschlüsse wurden heute aber keine gefasst.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.02.2022 13:15 Uhr