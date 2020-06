Bayerisches Kabinett bringt Reform der Bauordnung auf den Weg

Tönnies kündigt Verbesserungen für Arbeitnehmer an

Rheda-Wiedenbrück: Nach den massenhaften Corona-Infektionen beim Fleischkonzern Tönnies hat das Unternehmen Verbesserungen für die Arbeiter angekündigt. Wie die Betriebsleitung mitteilte, sollen Werkverträge in allen Kernbereichen der Fleischproduktion abgeschafft und die Mitarbeiter stattdessen direkt in der Unternehmensgruppe angestellt werden. Zudem stellte Tönnies die Schaffung von - wörtlich - "ausreichend und angemessenem" Wohnraum für die Beschäftigten in Aussicht. Außerdem soll die Arbeitszeit an allen deutschen Standorten künftig digital erfasst werden. Die geplanten Regelungen sollen in ganz Deutschland ab Januar gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2020 15:00 Uhr