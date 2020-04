Bayerisches Kabinett bringt Maskenpflicht auf den Weg

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Maskenpflicht in Bayern ist beschlossene Sache. Das Kabinett hat einen entsprechenden Vorschlag von Ministerpräsident Söder gebilligt, wonach mit Beginn der nächsten Woche in allen Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr ein Mundschutz zu tragen ist. Der gleiche Beschluss wurde inzwischen auch in Baden-Württemberg gefasst. - Darüber hinaus brachte das bayerische Kabinett eine weiteres Corona-Hilfspaket mit einem Volumen von 500 Millionen Euro auf den Weg. Die Mittel sollen vor allem denjenigen zu Gute kommen, die bisher nicht von den Soforthilfen profitieren konnten, wie etwa Reha- und Privatkliniken sowie viele andere Sozialeinrichtungen. Von dem Fonds sollen zudem Künstler unterstützt und drei Monate lang die Kita-Gebühren für Familien übernommen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 13:00 Uhr