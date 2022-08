Bayerisches Kabinett bringt Energiesparprogramm auf den Weg

Nachrichtenarchiv - 02.08.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung hat am Mittag mehrere Vorschläge präsentiert, wo sie angesichts steigender Energiepreise und knapper Ressourcen Einsparpotential sieht. Das beschlossene Programm soll für öffentliche Geäude gelten und Ende des Monats gestartet werden. Ziel ist, den Energieverbrauch um 15 Prozent zu reduzieren. Wie Bauminister Bernreiter mitteilte, sollen Büros zum Beispiel auf maximal 20 Grad geheizt werden. In Sanitärbereichen soll es zudem nur noch kaltes Wasser geben. Zudem ist geplant, Dienstreisen entweder zu vermeiden oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchzuführen. An staatlichen Gebäuden soll nach Möglichkeit die Außenbeleuchtung abgeschaltet werden. Bernreiter wies darauf hin, dass die Maßnahmen in einer Behörde natürlich anders aussehen müssten, als in einem Krankenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2022 14:00 Uhr