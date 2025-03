Bayerisches Kabinett billigt Entwurf für künftige Ladenöffnungszeiten

Die angekündigten überschaubaren Lockerungen der Ladenschlussregeln in Bayern rücken näher: Das Kabinett hat den Gesetzentwurf dazu nun beschlossen. Als nächstes ist der Landtag am Zug. Im Freistaat soll es ja bei Ladenöffnungszeiten bis maximal 20 Uhr bleiben. Geplant sind aber zum Beispiel, dass digitale Kleinstsupermärkte ohne Personal durchgehend öffnen dürfen. Auch können Kommunen künftig acht lange Einkaufsnächte pro Jahr anbieten. Das Gesetz soll noch in diesem Jahr in Kraft treten.

