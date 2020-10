Bayerisches Kabinett beschließt neue Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 01.10.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts hat Staatskanzleichef Herrmann die Einführung eines Bußgelds für falsche Angaben bei der Registrierung in Gaststätten bekanntgegeben. Wer in Bayern künftig den Namen, die Adresse oder die Telefonnummer nicht korrekt nennt, muss bis zu 250 Euro Bußgeld zahlen. Lokale kann es tausend Euro kosten, wenn sie keine Gästelisten führen. Bei erhöhten Corona-Werten ab 35 Fällen pro hunderttausend Einwohner in einem Zeitraum von sieben Tagen können Regionen und Kommunen in Eigenregie die Größe privater Feiern begrenzen. - Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern sagte über die Pandemie-Politik der Münchner Koalition, man habe sich in der Kabinettssitzung zusammengerauft und sei zu einem tragbaren Kompromiss gekommen. In einem BR-Interview am Mittag wiederholte er seine Kritik an Corona-Anweisungen, die aus Berlin gekommen und dann in Stein gemeißelt gewesen seien - von denen man aber in München aus den Medien erfahren habe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.10.2020 13:45 Uhr