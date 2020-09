Bayerisches Kabinett beschließt Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 02.09.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett hat der zweiwöchigen, generellen Maskenpflicht an allen weiterführenden Schulen zugestimmt. Sie gilt nach den Sommerferien auch im Unterricht, Lehrer und Schüler an Grundschulen sind ausgenommen, solange die Corona-Fallzahlen nicht stark steigen. Die Staatsregierung hatte sich am Montag mit Vertretern von Lehrern, Schülern und Eltern auf ein Hygienekonzept zum Schulbeginn nächste Woche verständigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.09.2020 03:00 Uhr