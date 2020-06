Bayerisches Kabinett beschließt kostenlose Corona-Tests für alle

Nachrichtenarchiv - 30.06.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Kabinett hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass in Bayern jetzt jedermann einen kostenlosen Corona-Test machen lassen kann, auch wenn er symptomfrei ist. Ministerpräsident Söder sagte vor kurzem, die Regierung habe beschlossen, die Präventionsmaßnahmen deutlich auszuweiten. Dafür sei das Testen zentral. Hier laute das Motto jetzt: Schneller, kostenlos und für jedermann. Bisher sind in Bayern laut Söder über eine Million Tests durchgeführt worden. Außerdem gab der Ministerpräsident bekannt, dass bei Kulturveranstaltungen in Bayern die Maskenpflicht weitgehend entfallen wird. Hier gebe es eine Anpassung an die Regeln für Gottesdienste und Kirchen. Demnach gilt die Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen des jeweiligen Veranstaltungsortes; am Sitzplatz darf die Maske aber künftig abgenommen werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.06.2020 13:15 Uhr