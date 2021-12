Bayerisches Kabinett beschließt Kita-Testpflicht

Nachrichtenarchiv - 07.12.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ab Januar müssen in den bayerischen Kindertagesstätten, wie in den Schulen, drei Tests in der Woche durchgeführt werden. Nach den Worten von Staatskanzleiminister Hermann sind dabei Schnelltests zuhause sowie PCR-Pooltests möglich. Die neue Regelung beginnt laut Kabinettsbeschluss nach den Weihnachtsferien. Hermann sagte, die Pandemie-Lage sei nach wie vor besorgniserregend. Trotz eines leichten Rückgangs bei der Inzidenz liege das Gesamtniveau der Hospitalisierung und der Todesfälle sehr hoch. Die Impflücke ist nach Hermanns Worten noch immer zu groß, zumal die neue Virusvariante Omikron für zusätzliche Unsicherheit sorge. Liftbetreiber in Bayern können sich allerdings freuen: Der zusätzliche Test für Geimpfte und Genesene entfällt, für Gondeln gilt allerdings eine Höchstbelegungsregel.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.12.2021 12:45 Uhr