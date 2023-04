Bayerisches Kabinett beschließt 29-Euro-Ticket

Kurzmeldung ein/ausklappen Steinmeier würdigt "Wunderwerk der Versöhnung" nach Nazi-Gräueln

Berlin: Vor dem Gedenken an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren hat Bundespräsident Steinmeier Polen und Israel für das - so wörtlich - Wunderwerk der Versöhnung gedankt. Der Bundespräsident äußerte sich schriftlich vor seinem Abflug in die polnische Hauptstadt, wo er morgen als erstes deutsches Staatsoberhaupt am Denkmal für die Helden des Ghettos sprechen wird. Dazu hatte ihn Polens Präsident Duda eingeladen. Auch Israels Staatspräsident Herzog wird an dem Gedenken teilnehmen. Steinmeier nennt es in seiner Erklärung ein Wunder, dass Jüdinnen und Juden, Polinnen und Polen den Deutschen nach den Verbrechen der Vorfahren überhaupt die Hand gereicht hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2023 17:00 Uhr