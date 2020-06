Bayerisches Kabinett beschäftigt sich mit Maskenpflicht im Theater

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei maximal 20 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 12 Grad. Die Aussichten: Morgen viel Sonne bei 25 bis 30 Grad, am Nachmittag in den Alpen Gewitter. Am Donnerstag und Freitag teils freundlich, teils bewölkt, besonders in Süd- und Ostbayern Schauer und Gewitter bei maximal 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2020 12:00 Uhr