Bayerisches Kabinett berät überweitere Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 05.05.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett will heute festlegen, ab wann die beschlossenen Corona-Lockerungen im Freistaat gelten sollen - also wann etwa Spielplätze, Bibliotheken, Zoos und Museen wieder öffnen. Ministerpräsident Söder betonte immer wieder, dass Bayern eher vorsichtig vorgehen wird. Die jüngste bayerische Verordnung zum Infektionsschutz ist seit gestern in Kraft und enthält alle aktuellen Beschränkungen und Lockerungen. Sie gilt bis einschließlich 10. Mai - alle weiteren Erleichterungen, die das Kabinett heute beschließen wird, dürften also ab kommendem Montag gelten. Morgen berät Ministerpräsident Söder mit seinen Länderkollegen und Bundeskanzlerin Merkel in einer Schaltkonferenz über weitere Rücknahmen der Beschränkungen, vor allem auch bei Schulen und Kitas.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 07:00 Uhr