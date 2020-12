Bayerisches Kabinett berät übere schärfere Corona-Regeln

Weihnachtsbeleuchtung in Bethlehem per Fernsteuerung in Betrieb genommen

Bethlehem: Die Geburtsstadt Jesu hat ihre Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb genommen, allerdings ohne die sonst üblichen Menschenmenge. Wegen der Corona-Pandemie wurde der große Christbaum nahe der Geburtskirche in Bethlehem am Abend beleuchtet, ohne dass Einheimische oder Pilger dabei sein durften. Der palästinensische Ministerpräsident schaltete die Beleuchtung per Fernsteuerung aus seinem Büro in Ramallah an. Zur Eindämmung der Pandemie gilt im Westjordanland eine 14-tätige Ausgangssperre in der Nacht und an Wochenenden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.12.2020 08:30 Uhr