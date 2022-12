Bayerisches Kabinett berät über weiteren Härtefallfonds

Kurzmeldung ein/ausklappen Terry Hall von bitischer Ska-Band "The Specials" gestorben

London: Terry Hall, Frontmann der britischen Ska-Band "The Specials", ist mit 63 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Die Specials waren in den 70er und 80er-Jahren erfolgreich mit Songs wie "Ghost Town", "Gangsters" und "A Message to you Rudy". Die Band bestand aus schwarzen und weißen Musikern, was damals als avangardistisch galt. Terry Hall verließ 1981 die Specials und gründete die New Wave-Band "Fun Boy Three". 2008 kehrte er für eine Reunion-Tournee zu den Specials zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2022 11:15 Uhr