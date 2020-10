Bayerisches Kabinett berät über weitere Corona-Strategie

Gut jeder Zweite findet Corona-Auflagen angemessen - Randale in Italien

Berlin: Jeder Zweite in Deutschland hält die Corona-Auflagen für angemessen. Etwa 30 Prozent sagen im ARD Deutschlandtrend, sie gingen nicht weit genug, 15 Prozent wiederum finden sie zu heftig. In Italien sorgen die verschärften Maßnahmen für Proteste. In Mailand, Turin und Neapel haben Demonstranten randaliert, die Polizei setzte Tränengas ein. In Frankreich hat die Regierung mehrere Krisensitzungen angesetzt - ein zweiter Lockdown wird dort immer wahrscheinlicher. Tschechien verhängt ab morgen eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr früh. Sie soll bis dritten November gelten. Schweden bleibt bei seinem Sonderweg. Während in anderen Ländern die Restriktionen verschärft werden, gilt in dem skandinavischen Land weiter keine Maskenpflicht. Obwohl die Infektions-Zahlen auch dort weiter steigen, setzt die Regierung auf die Eigenverantwortung der Bürger.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 08:00 Uhr