Bayerisches Kabinett berät über verlängerten Corona-Lockdown

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett berät derzeit über den von Bund und Ländern beschlossenen verlängerten Corona-Lockdown. Ob der 15-Kilometer-Bewegungsradius für Hotspots auch in Bayern gelten wird, ist noch offen. Freie Wähler-Chef Aiwanger hält die Maßnahme für Unsinn. Auch die SPD und die FDP in Bayern haben sich kritisch geäußert. Die Einschränkung würde derzeit 17 Städte und Kreise in Bayern betreffen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat erklärt, die Regelung sei in seinem Bundesland kein Thema, weil kein Ort über der Inzidenz von 200 liege. Er verwies außerdem darauf, dass die Gerichte bei solchen Maßnahmen sehr genau nach der Verhältnismäßigkeit fragen. Auch Baden-Württemberg sieht den eingeschränkten Bewegungsradius skeptisch. Am Mittag wollen Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Aiwanger über die Ergebnisse des Ministerrats informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2021 11:00 Uhr