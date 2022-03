Bayerisches Kabinett berät über Ukraine-Krieg und Corona-Lage

Nachrichtenarchiv - 02.03.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett kommt am Vormittag zu Beratungen zusammen. Im Zentrum der außerplanmäßigen Sitzung steht der Krieg in der Ukraine. Dabei dürfte es um Unterstützung für das Land und dessen EU-Nachbarstaaten gehen. Außerdem wird über Hilfe und Koordination für ukrainische Flüchtlinge beraten, die im Freistaat erwartet werden. Ein weiteres Thema im Kabinett ist die Corona-Lage: Der Ministerrat will Entscheidungen der Bund-Länder-Runde umsetzen. So sollen unter anderem an diesem Freitag Diskotheken und Clubs wieder öffnen dürfen, unter 2G-plus-Bedingungen. Auch die Regeln für die Gastronomie sollen gelockert werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.03.2022 09:45 Uhr