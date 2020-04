Bayerisches Kabinett berät über Termine für Unterrichtbeginn

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Pläne für einen schrittweisen Schulstart in Bayern werden konkreter. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen ab dem 11. Mai auch Viertklässler wieder in die Schule gehen dürfen. Schon ab dem 27. April soll den Informationen zufolge der Unterricht für die Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen wieder beginnen, ebenso für Meisterklassen. Zwei Wochen später sollen an diesen Schulen die Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen werden - und wohl die Viertklässler. Wann der Unterricht für alle übrigen Jahrgänge startet, ist demnach noch offen. Das bayerische Kabinett berät zur Stunde über den weiteren Fahrplan in Richtung Normalität. Dabei geht es auch um die Wiedereröffnung von Geschäften. Ministerpräsident Söder will sich um 12 Uhr 30 zu den Beschlüssen äußern.

